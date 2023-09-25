В Белгородской области досрочно отремонтировали участок дороги на средства опережающего финансирования. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области рассказал, что на территории региона сдан первый объект, который был досрочно выполнен на средства опережающего финансирования. Речь идет об участке дороги регионального значения Бессоновка – Солохи – Стригуны в Борисовском районе. Его протяженность составила порядка 4,5 км. Работы подрядчик начал в конце июля. Сейчас в стадии ремонта находится участок этой же дороги, пролегающий в Белгородском районе.

- Благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Путина мы получили 1,8 млрд. рублей не в 2024, а уже в 2023 году на капитальный ремонт наших дорог, и уже начинаем сдавать эти объекты. Например, дорога в Борисовском районе Бессоновка – Солохи – Стригуны протяженностью 4,5 км уже отремонтирована. Я надеюсь, что те, кто проехал по обновленной дороге, уже почувствовали разницу, - отметил глава региона.