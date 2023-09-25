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НовостиОбщество25 сентября 2023 6:22

У школ в Белгородской области обновили 119 пешеходных переходов

Строители отремонтировали ограждения, светофоры, разметку
Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области дорожники отремонтировали 119 пешеходных переходов, которые находятся возле образовательных учреждений. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Глава региона уточнил, что подрядчики обновили разметку, ограждения, светофоры с мигающим желтым сигналов вблизи школ.

- Все это должно позволить обеспечить безопасность наших детей при переходе через дорогу. Ну и, конечно, лишний раз рассказать детям о правилах дорожного движения – обязанность каждого взрослого, не только родителя. Безопасность наших детей – главное, что вообще должно быть в приоритете у каждого взрослого, - подчеркнул руководитель региона.