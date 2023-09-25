У школ в Белгородской области обновили 119 пешеходных переходов

На территории Белгородской области дорожники отремонтировали 119 пешеходных переходов, которые находятся возле образовательных учреждений. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

Глава региона уточнил, что подрядчики обновили разметку, ограждения, светофоры с мигающим желтым сигналов вблизи школ.

- Все это должно позволить обеспечить безопасность наших детей при переходе через дорогу. Ну и, конечно, лишний раз рассказать детям о правилах дорожного движения – обязанность каждого взрослого, не только родителя. Безопасность наших детей – главное, что вообще должно быть в приоритете у каждого взрослого, - подчеркнул руководитель региона.