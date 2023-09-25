До конца года в Белгородской области обновят 22 филиала центра занятости населения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

22 филиала центра занятости населения в Белгородской области модернизируют до конца текущего года. В новом формате в ближайшее время заработают центры в Яковлевском, Корочанском, Прохоровском и Борисовском районах. Работа будет строиться по принципу «одного окна».

В модернизированных центра обновят мебель, настроят необходимую технику, настроят информационные стенды. Интерьер будет оформлен в едином фирменном стиле «Работа России». Кроме того, в центрах появятся зоны ожидания для посетителей. Все филиалы в регионе обновят до конца года.

- Мы ориентируемся на потребности и интересы соискателей и работодателей. Наша цель – создать персонализированный, простой и удобный, понятный для них способ взаимодействия со службой занятости, – подчеркнула директор центра занятости населения Белгородской области Елена Иванова.

Отметим, Белгородская область в числе 17 пилотных регионов страны, где проходит комплексная модернизация: центры занятости внедряют новые услуги и сервисы для работодателей и соискателей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 344 млн рублей.