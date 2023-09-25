13 наград завоевали белгородские кикбоксеры на «Кубке Сталинграда»

Алексей Потеряхин и его спортсмены. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

За «Кубок Сталинграда» по кикбоксингу сражались 402 спортсмена из семи регионов страны. Спортсмены СШ №4 Белгорода 13 раз поднимались на пьедестал почета.

Победителем в разделе фулл-контакт стал Давид Едаменко (2009-10 гг.р., до 39 кг). В разделе лайт-контакт первые места заняли - Михаил Туболец (2014-15, до 37), Никита Щукин (2011-13, до 28) и Александр Григорьев (2011-13, до 32).

Серебро в лайт-контакт завоевали - Таисия Шкарпеткина (2011-13, до 47) и Мария Рыжова (2008-10, до 50).

Бронзовыми призерами в лайт-контакт стали - Дмитрий Персиянов (2016-17, до 28), Никита Жильцов (2014-15, до 28), Иван Калошин (2011-13, до 34), Богдан Сорокин, Кирилл Банников (оба - 2011-13, до 37), Матвей Кобзев (2011-13, до 47) и Маргарита Гаврилова (2008-10, до 50).