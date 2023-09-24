149 мужчин Белгородской области оформили декретный отпуск

Средства получателям перечисляются ежемесячно седьмого числа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По закону в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет может уйти не только мама, но и папа или другие работающие родственники малыша, фактически осуществляющие уход за ним. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Тем временем, в нашем регионе декретный отпуск оформили 45 бабушек и двое дедушек.

Пока человек пребывает в декретном отпуске, за ним сохраняется место работы, а декретный период засчитывается в трудовой стаж. За каждый год начисляют по 1,8 ИПК, влияющего на размер будущей пенсии.

Помимо этого, родители в декрете могут получать пособие, но при этом трудиться на условиях неполного рабочего дня либо на дому. Так, работник может получать часть прежней зарплаты, а 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года работодатель компенсирует ему в виде пособия.

Напомним, указанное пособие не может быть ниже минимального размера, установленного федеральным законом. В 2023 году в нашей области он составляет почти 8,6 тысячи рублей. Средства получателям перечисляются ежемесячно седьмого числа.