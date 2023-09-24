В Белгородской области охотой занимаются свыше 47 тысяч человек

С 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года выдано 942 охотничьих билета. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области актуализировало данные в государственном охотхозяйственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На начало осени зарегистрированы 47 730 охотников. С 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года выдано 942 охотничьих билета, аннулировано - 19.

В области обитает 13 821 особь косули европейской, 90 лосей, 2 636 оленей благородных, 1 990 лисиц, 10 148 зайцев русаков, 7 107 бобров европейских, 26 153 сурков байбаков, 75 218 серых куропаток, 72 725 перепелов, 6 519 лысух, 13 737 уток крякв.