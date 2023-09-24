Белгородский «Салют» проиграл в Черноземном дерби

Теперь 1 октября белгородцы сыграют дома с дублем столичной «Родины». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 23 сентября, на курском стадионе «Трудовые резервы» наш «Салют» в рамках первенства России во второй лиге гостил у «Авангарда». На седьмой минуте Николай Бояркин вывел команду Виктора Навоченко вперед. На 15-й минуте Игорь Гершун выправил ситуацию. Переломный момент произошел на 23-й минуте, когда белгородцы остались в меньшинстве – с поля был удален Денис Белобаев, а Гершун оформил дубль. Ну а дальше куряне мастерски использовали численный перевес. Итог – 6:1 в пользу «Авангарда».

«Салют»: Кузьменко, Бояркин, Максимчук (Долгалев, 77), Михайловский (Мастеров, 46), Демченко (Галимзянов, 78), Винников, Белобаев, Дегтев, Бурюкин (Макаров, 79), Семейкин, Желтиков (Елисеев , 46).

Теперь 1 октября белгородцы сыграют дома с дублем столичной «Родины». Начало в 15:00. В турнирной таблице команды разделяет 14 очков. У наших парней десятое промежуточное место (пять баллов), у москвичей – третье (19). Лидирует «Новосибирск» (23).