Волейбольный клуб «Белогорье» переиграл нижегородский АСК

Фото ВК "Белогорье" в соцсетях.

Накануне, 23 сентября, в столице Татарстана прошли очередные матчи 2-го тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Наше «Белогорье» встречалось с нижегородским АСК. После поражения от питерского «Зенита» (1:3) белгородцам кровь из носу нужно было побеждать, чтобы сохранять шансы на выход в полуфинал турнира. И с задачей они справились, затратив минимум партий (25:17, 25:21, 25:20).

Лавры лучшего бомбардира разделили Павел Тетюхин и Иван Подребинкин, набрав по 15 очков. Георгий Заболотников стал по мячам третьим - 11. Сегодня, 24 сентября, «львы» встретятся с казанским «Зенитом». Начало поединка в 19:00. Для выхода в «Финал четырех» наших парней устроит только победа со счетом 3:0 или 3:1.