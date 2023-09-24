Семь детей погибли в ДТП в Белгородской области в 2023 году

С начала 2023 года с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет на территории нашего региона совершено 74 ДТП, в которых семь детей погибли и 77 пострадали. В 32 случаях дети находились в транспортных средствах в качестве пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Тем временем, автоинспекторы привлекли к ответственности 6 374 водителя, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних. Сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают, что пристегнутыми стационарными ремнями безопасности в автомобиле должны быть все – и водитель, и пассажиры. Полицейские призывают водителей не пренебрегать требованиями к перевозке несовершеннолетних и строго соблюдать ПДД.