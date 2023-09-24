До 2025 года оцифруют старое кладбище в центре Белгорода. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области с 2021 года проводят оцифровку кладбищ. Специалисты собирают информацию о захоронениях, обрабатывают и размещают в электронном виде. На днях во время прямого эфира мэру Белгорода поступил вопрос от жителей по поводу оцифровки кладбищ в областном центре.

- В какие сроки планируется оцифровать кладбище на улице Островского? Учитывая, что это объект культурного наследия, может быть, как-то стоит ему создать свой сайт с указанием важных захоронений и историческими справками, — поинтересовалась белгородка.

Валентин Демидов ответил, что этим вопросом занимаются. Оцифровка пройдет до 2025 года.

- С 2018 года кладбищу было присвоено наименование «Мемориальный парк». Проведена инвентаризация, определен порядок топографической съемки и оцифровки кладбища. Она будет проводиться до 2025 года, - рассказал глава администрации Белгорода.