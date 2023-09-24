Еще 200 школьников из белгородского приграничья отправятся в «Артек». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ближайшие дни еще 200 детей из Вейделевского, Валуйского и Волоконовского муниципальных образований отправятся на отдых во всероссийский лагерь в Крыму «Артек». Об этом в соцсети рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- В общей сложности 800 детей по личному решению министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова, наших детей из приграничных территорий, в этом году на такое количество увеличена квота в «Артеке», - сказал Гладков.

Глава региона отметил, что за прошедшее лето в общей сложности 8,5 тысяч детей из белгородского приграничья посетили загородные лагеря других регионов. Губернатор выразил благодарность главам всех регионов Российской Федерации, которые откликнулись на помощь, и помогли детям Белгородской области получить полноценный отдых в это непростое время.