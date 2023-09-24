В Белгородской области семьям мобилизованных помогут с бытовыми проблемами. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В утреннем обращении в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков рассказал о помощи мобилизованным белгородцам. Так, по поручению главы региона с понедельника руководители муниципальных образований проведут подомовой и поквартирный обход семей, мужчины которых сейчас находятся в зоне СВО. На сегодняшний день часть родственников уже навестили, на контроле находятся порядка 400 обращений.

- Конечно, не сможем купить квартиру, не сможем купить дом, но выполнить определенный объем работы - кому-то забор подправить, у кого-то кровля начала подтекать и много-много других обращений - мы, безусловно, можем. С понедельника начнем контрольные мероприятия, этим заниматься будет контрольное управление губернатора, по качеству выполняемых работ. И, конечно же, доведем эту работу до конца, - сказал губернатор Белгородской области.