В Белгороде появилась мемориальная доска Почетному гражданину города

Фото: пресс-служба мэрии Белгорода.

Мемориальную доску Почетному гражданину Белгорода Максим Раздобаркину открыли в областном центре. Ее разместили на фасаде дама 18 на улице Попова. Там белгородец проживал долгое время.

В пресс-службе мэрии Белгорода напомнила, что в 1953 году Максим Раздобаркин возглавил Белгородский котлостроительный завод и за относительно короткий срок вывел предприятие в число крупнейших в городе. Продукция завода поставлялась во все концы страны, а также экспортировалась за рубеж.

Кроме того, по инициативе Максима Никитовича для подготовки кадров завод построил ремесленное училище № 4, машиностроительный техникум – сейчас индустриальный колледж. В Белгороде имя Максима Раздобаркина носит одна из улиц в микрорайоне Репное.