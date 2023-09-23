156 домов пострадало от обстрелов ВСУ в Краснояружском районе Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С начала специальной военной операции от обстрелов со стороны Украины в Каснояружском районе Белгородской области пострадали 156 домов. В помещениях были посечены крыши и фасады, выбиты окна, были и более серьезные повреждения.

На сегодняшний день строители восстановили большую часть помещений – 141 дом уже отремонтирован. Сейчас идут работы на 15 объектах. В течение двух недель будут сданы 4 дома. Остальные восстановят до конца октября.

- Будем стараться держать на контроле все виды работ и, конечно, очень хочется, чтобы все жители из пострадавшего жилья вернулись к себе домой, - поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.