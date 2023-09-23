В Белгороде построят новый мост между двумя набережными

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

В этом году в Белгороде появится новый пешеходный мост, который соединит две набережные – «Берега» и у ЖК «Донецкий». Полностью завершить работы на объекте планируют к концу третьего квартала 2024-го. Но пересечь реку по новому путепроводу можно будет уже в этом году.

Губернатор Вячеслав Гладков посмотрел, как идут работы на набережной. Глава региона обратил внимание, что необходимо тщательнее очистить реку, в ней пока еще много растительности. Кроме того, предстоит органично вписать все существующие объекты инфраструктуры и благоустроить территорию по ходу движения.

- Есть объекты, которые нельзя убрать. Это подмостовое пространство под железнодорожным мостом, магистральные сети, заборы завода и техобъекты, опоры освещения. А значит необходимо их органично вписать в новый проект. Задача – негатив этой территории перевести в позитив. Например, из трубы, которую невозможно убрать, можно сделать арт-объект. Можно же ее выделить и создать дополнительный интерес у жителей, особенно у маленьких горожан, - подчеркнул Гладков.