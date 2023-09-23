Ключи от новых квартир получили 58 семей из белгородского приграничья. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Еще 58 семей из приграничных районов Белгородской области получили новые квартиры взамен утраченного жилья. Это жители Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского городских округов, вынужденно покинувшие свои дома из-за постоянных обстрелов.

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил новоселов и пожелал, чтобы в их новых домах и квартирах царили только счастье, любовь и гармония. А после с семьей Даниловых из Журавлевки посмотрел условия в новой квартире.

- Новоселы остались довольны. Подрядчик добросовестный, всегда строит дома на совесть. Рядом вся необходимая инфраструктура, включая детский сад и школу. Безопасный двор, внутри которого отсутствуют парковки, заполнен различными детскими и спортивными площадками. Уверен, что жители приграничных сел смогут выстроить здесь комфортную и спокойную жизнь, - отметил глава Белгородской области.

Напомним, средства на новое жильё выделены из федерального бюджета благодаря решению нашего президента Владимира Путина. На сегодняшний день 1589 пострадавшим семьям вручены уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного, а заявления о согласии дали 1583 семьи. Причем 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом.