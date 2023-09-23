Белгородские волейболисты уступили «Зениту»

Фото из соцсетей ВК "Белогорье".

Вчера, 22 сентября, в Казани прошли стартовые матчи 2-го тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Наше «Белогорье» встречалось с питерским «Зенитом». Выиграв первый сет 25:20, наши парни уступили в трех следующих – 21:25, 17:25, 19:25. Итог – 3:1 в пользу невского клуба. Лучшим бомбардиром у победителей стал Иван Яковлев - 17 очков. На два меньше у Павла Железнякова, 13 заработал Федор Воронков. У «Белогорья» лучшим с тем же результатом стал Станислав Маслиев - 17, Иван Подребинкин отличился 13 раз, Павел Тетюхин - 12. В другом матче дня местный «Зенит» выиграл у нижегородского АСК (3:0).

Поражение от питерского клуба серьезно осложнило задачу выхода в полуфинал турнира. Теперь белгородцам придется повторять то, что они смогли сделать в 1-м туре в Санкт-Петербурге, когда после неудачи в игре с «Зенитом» смогли победить АСК и «Зенит-Казань».

Сегодня, 23 сентября, «львы» встретятся с АСК. Начало поединка в 16:00. А завершат тур белгородцы завтра, 24 сентября, матчем с татарами. Игра начнется в 19:00.