МХК «Белгород» проиграл пензенскому «Дизелисту»

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 22 сентября, МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» проводил повторный матч регулярного чемпионата НМХЛ с пензенским «Дизелистом». Если днем ранее хозяева уверенно добились успеха (5:1), то теперь, наоборот, благополучно уступили – 4:1 в пользу гостей. Единственную шайбу в составе «Белгорода» провел Артем Чекаев. На 37-й минуте он завершил комбинацию с участием Владислава Филиппова и Никиты Эленпорта (1:1).

После вчерашнего игрового дня белгородцы занимают седьмое место с двумя очками. Лидируют – кирово-чепецкая «Олимпия» (восемь), «Рязань-ВДВ» и «Дизелист» (по пять).

Теперь 26 и 27 сентября наши хоккеисты дважды примут на своем льду новочебоксарский «Сокол». Начало матчей в 19:00.