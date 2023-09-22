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НовостиОбщество22 сентября 2023 19:52

На двух улицах в Белгороде нашли обломки сбитого беспилотника

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидом сообщил о последствиях сбитого беспилотного летательного аппарата вечером 22 сентября. Обломки беспилотника обнаружили на двух улицах областного центра - осколки упали на улице Раздобаркина и 2-м Вольном переулке.

По предварительной информации. Система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа. На место были направлены оперативные службы.

- Информация о происшествии уточняется. По данным к этому часу, сведений о повреждениях и пострадавших нет, - сообщил Валентин Демидов.