На двух улицах в Белгороде нашли обломки сбитого беспилотника

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Мэр Белгорода Валентин Демидом сообщил о последствиях сбитого беспилотного летательного аппарата вечером 22 сентября. Обломки беспилотника обнаружили на двух улицах областного центра - осколки упали на улице Раздобаркина и 2-м Вольном переулке.

По предварительной информации. Система противовоздушной обороны сбила БПЛА самолетного типа. На место были направлены оперативные службы.

- Информация о происшествии уточняется. По данным к этому часу, сведений о повреждениях и пострадавших нет, - сообщил Валентин Демидов.