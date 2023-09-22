В Белгородской области порядка 200 бойцов теробороны приняли участие в учениях

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Сегодня в Белгородской области прошли очередные учения по сплачиванию бойцов территориальной самообороны. В отработке эвакуации раненых с поля боя и оказания первой помощи во временных медпунктах приняли участие порядка 200 человек, среди которых порядка 70 медиков.

На практике ребята Яковлевского и Белгородского батальонов разобрали все этапы – от ампутации до контузии. Кроме того, совместно с медициной катастроф они отработали транспортировку пострадавшего в приемный медицинский пункт.

- Процессом руководили инструкторы, прошедшие несколько локальных войн и имеющие за плечами реальный боевой опыт. И видя, каких результатов в обучении достигли все задействованные лица, понимаешь, что в трудной ситуации им с легкостью можно доверить свою жизнь! Еще раз повторю: четкая и слаженная работа! Работу в данном направлении продолжим – за этим этапом обязательно будет следующий. Для нас крайне важно, чтобы уровень подготовки наших бойцов постоянно рос и позволял выполнять любые поставленные боевые задачи, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.