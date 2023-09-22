Губернатор Вячеслав Гладков уходит в отпуск на две недели

Гладков уходит в отпуск до 9 октября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородская область на пару недель останется без губернатора. Причиной тому стал отпуск главы региона. Во время вечернего прямого эфира в соцсети Вячеслав Гладков рассказал, что решил еще раз попробовать сходить в отпуск и две недели отдохнуть. В субботу, 23 сентября, он еще выйдет в эфир утром. А вечерние включения и ответы на вопросы белгородцев возобновятся лишь 9 октября.

- К сожалению, уже четвертый год не везет мне с отпусками. Весной у вас отпрашивался — спасибо, что отпустили, — но заболел в первые дни ковидом. Провалялся две недели и остался без отпуска. Надеюсь, сейчас этого не случится, - сказал руководитель Белгородской области.

Глава региона попросил жителей е волноваться, так как на время его отсутствия все правительство Белгородской области будет работать в штатном режиме. Руководители муниципалитетов и министры будут каждый день в будни проводить вечерние эфиры. Со всеми вопросами и проблемами можно будет обращаться к ним.