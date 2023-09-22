Система ПВО сбила беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду

Сегодня в районе 17 часов жители Белгорода и Белгородского района услышали громкие звуки. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны в муниципалитете. На подлете к областному центру был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Предварительно известно, что обошлось без последствий.

-В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил глава Белгородской области в телеграм-канале.