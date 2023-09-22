На перекрестке Попова-Славы в центре Белгорода не работают светофоры

В центре Белгорода не работают светофорные объекты на пересечении улицы Попова и проспекта Славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Как уточнили в Центре организации дорожного движения, сбой в работе светофоров произошел из-за аварийного отключения электропитания. Устранить неполадки планируют в течение часа.

- Произошло аварийное отключение электропитания. Ориентировочное время восстановления 1 час, - сообщили в ЦОДД.

Белгородцев просят быть внимательными и соблюдать требования знаков приоритета.