Белгородские хоккеисты начали сезон-2023/24 с разгромной победы

Фото со страницы МХК "Белгород" в соцсетях.

Накануне, 21 сентября, МХК «Белгород» стартовал в новом розыгрыше НМХЛ. На «Оранжевом льду» наши парни принимали пензенский «Дизелист». Белгородцы забивали в каждом из игровых отрезков, а свои ворота позволили распечатать лишь при счете 5:0. Дубль оформил Артем Чекаев (28-я, 37-я), по разу пензенцев огорчили – Роберт Алиев (12-я), Максим Шаравин (27-я) и Дмитрий Мелкомуков (48-я). Итог – 5:1 в пользу «Белгорода».

После вчерашнего игрового дня белгородцы занимают шестое место с двумя очками. Лидируют – кирово-чепецкая «Олимпия» (шесть), «Рязань-ВДВ» (пять) и саратовский «Кристалл» (четыре). При этом лишь «Олимпия» идет без очковых потерь.

Сегодня, 22 сентября, наши хоккеисты проведут повторный матч с «Дизелистом». Начало поединка в 19:00.