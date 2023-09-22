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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 13:21

В результате обстрела ВСУ в белгородском селе повреждены дом и два автомобиля

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела ВСУ в белгородском селе повреждены дом и два автомобиля.

В результате обстрела ВСУ в белгородском селе повреждены дом и два автомобиля.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 сентября, атаке со стороны Украины подверглось село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но зафиксированы повреждения здания и транспорта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть разрушения: выбиты окна в одном частном жилом доме. Также осколками снаряда посечено два автомобиля. Оперативные службы находятся на месте происшествия и проводят подомовой обход территории, - написал руководитель региона в соцсети.