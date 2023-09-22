Гладков открыл Центр поддержки и развития талантливых детей под Белгородом

Кампус будет работать по модели федерального Образовательного центра «Сириус». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков открыл Центр поддержки и развития талантливых детей на базе «Алгоритма успеха» в поселке Дубовое. Кампус будет работать по модели федерального Образовательного центра «Сириус».

Глава региона отметил, что это большое событие для области, поскольку открывается не просто новый объект. А открываются новые надежды для взрослых и возможности для школьников.

- В любом регионе старшее поколение переживает о том, что молодежь, особенно талантливая, выбирает другие университеты, другие регионы. Уезжает в Москву, Санкт-Петербург, устраивается на работу и практически никогда не возвращается домой. Поэтому при строительстве Центра мы рассчитывали создать новый механизм неподдельного интереса практического знания о том, как устроиться во взрослой жизни на территории Белгородской области, - сказал глава региона.

В образовательных проектах, которые будут реализовываться на территории кампуса, примут участие белгородские университеты, крупнейшие агрохолдинги и предприятия региона, которые являются лидерами в стране и в мире. Здесь ребята, еще будучи школьниками, смогут на собственном опыте опробовать разные профессии и определиться с будущим местом работы. А также на практике увидят, какие новейшие технологии применяются в той или иной сфере деятельности – будь то животноводство, растениеводство или промышленное предприятие.

- Надеюсь, что все, кто будет учиться в нашем центре, увидят, что вы большая надежда взрослых Белгородской области. что вы останетесь в регионе и все свои таланты приложите на его развитие. А без вас, дорогие ребята, сделать это невозможно. Поэтому в добрый путь! Счастья, добра и мира, успехов и побед каждому из вас! – пожелал губернатор Вячеслав Гладков.

Отметим, кампус сможет принимать до 270 школьников на профильные программы во время учебного года и до 450 детей в период каникул. На период обучения ребята будут жить в новом кампусе Регионального центра, оснащенном современными лабораториями и учебными аудиториями.