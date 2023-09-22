Порядка 8 млн рублей белгородка отдала аферистам под предлогом заработка на инвестициях. Фото: "КП" Архив

Пенсионерка из Белгорода решила заработать на инвестициях. Соответствующее объявление она нашла в социальной сети и оставила свои координаты в заявке. Вскоре с ней связался «эксперт аналитического отдела»

По рекомендации «специалиста» 69-летняя белгородка установила на телефон программу для удаленного доступа, и дальше следовала его советам. Сначала она вложила 22 тысячи. Потом сумма вклада увеличилась – в итоге женщина перевела со всех счетов порядка 4 миллионов рублей. Позже доверчивая белгородка продала квартиру и «инвестировала» еще свыше 3 миллионов.

Аферисты не останавливались и сообщили жертве о блокировке ее счетов. Для решения проблемы снова понадобились деньги – пенсионерка перевела еще 100 тысяч рублей. А на вопрос не обманывает ли ее куратор, услышала лишь смех в телефонной трубке и заверение о том, что деньги ей никто не вернет.

В общем итоге белгородка лишилась порядка 8 миллионов рублей. По словам пострадавшей, она знала о различных схемах мошенничества. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников.