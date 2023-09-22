ВСУ больше 120 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области за сутки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки Белгородская области более 120 раз подверглась обстрелам со стороны Украины. Есть разрушения нескольких домов, пострадали предприятие, автомобили и комбайн. Подробную информацию по обстрелам опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе под артобстрел попали Наумовка и Щетиновка – зафиксировано 20 и 3 снаряда соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе из миномета обстреляли Богун-Городок - 5 снарядов. Обошлось без последствий.

Также под минометный обстел попало село Долгое в Валуйском округе. Зафиксировано три прилета, поврежден грузовик. Никто не пострадал в Вериговке и Новопетровке насчитали 3 и 6 прилетов. В Новопетровке поврежден комбайн.

В Грайворонском округе по Дроновке были выпущены 3 минометных снаряда, по Сподарюшино — 1, по Безымено — 5. Пострадавших и разрушений нет.

По окраине села Вязовое в Краснояружском районе пришлось 24 прилета. В одном частном доме повреждены фасад, крыша, забор, выбиты окна. Осколками снарядов задело также легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения. На сегодняшний день ЛЭП восстановлена. Также в муниципалитете под обстрел попали Репяховка и Прилесье – 2 и 11 прилетов соответственно. С беспилотника противник сбросил по одному осколочному боеприпасу в селах Староселье и Прилесье.

По Новой Таволжанке в Шебекинском округе зафиксировали 5 прилетов. Есть повреждение автомобиля, ворот и остекления на одном из предприятий. По селу Середа выпустили 10 снарядов, по хутору Балки 3, по поселку Первомайский - 3, 4 - по Терезовке. Также один минометный снаряд попал в МАПП «Шебекино». Обошлось без последствий. Кроме того, в селе Максимовка зафиксировали 12 прилетов. Повреждены два частных дома и ЛЭП. Пострадавших нет.