Белгородец поджег дом, где находились его жена и трое детей. Фото: "КП" Архив

Белгородский Следком возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя региона. Мужчина подозревается в покушении на убийство общеопасным способом.

Предварительно установлено, что 19 сентября белгородец пришел к частному дому, где живет его жена с тремя малолетними детьми, своей матерью и бабушкой. Из-за возникшего с супругой конфликта на почве предстоящего развода подозреваемый облил дверь дома горючей жидкостью и поджег ее, после чего скрылся с места преступления. Известно, что фигурант точно знал, что женщины и дети находятся в доме.

Женщины и дети смогли выбраться из горящего дома. А соседи помогли потушить возгорание.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время следователи предъявят ему обвинение. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.