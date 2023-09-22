Больше 7 тонн гумпомощи отвезли военным в новые регионы из Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На днях из командировки вернулись сотрудники управления общественной безопасности правительства Белгородской области. Они вместе с депутатами областной думы доставили более 7 тонн гуманитарного груза белгородским военнослужащим, которые служат в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В посылках были снаряжение, обмундирование, продовольственные продукты и вода, а также письма от родных.

- Заехали в воинскую часть к десантникам, где служат более 400 человек из Белгородской области. От них тоже приняли заказ. Обязательно в следующую поездку постараемся привезти все, что попросили, - рассказал в утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что сотрудники правительства посетили детский дом «Малютка» в Донецкой области, где находятся дети со всей Донецкой области. Белгородцы встретились и познакомились с руководством учреждения, посмотрели, в чем нуждаются. Регион окажет необходимую помощь детскому дому.