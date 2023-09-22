В Белгороде жители улицы Пушкарная недовольны ремонтом коллектора

В Белгороде жители подтопляемой улицы Пушкарная в очередной раз обратились к губернатору. Этот участок постоянно топит после обильных осадков из-за неисправного коллектора. Белгородцы пожаловались на плохой ремонт коллектора, точнее на его полное отсутствие в последние несколько дней. По словам обратившихся, работы не ведутся вообще, «улица перерыта, трубы валяются, по вечерам вонища».

Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию, отметив, что последнюю неделю работы на одном участке были незначительные, поскольку шли работы в другом месте.

- Плохо то, что ответственные лица, в первую очередь директор Водоканала Александр Николаев, не пришли и не провели встречу с жителями, как это было всегда по четвергам. Поэтому Сергей Довгалюк, заместитель губернатора, завтра вместе с Николаевым и с мэром Белгорода Валентином Демидовым выедут и вечером встретятся с жителями, ответят на все вопросы - и еженедельно по четвергам в 18 часов эти встречи будут, - сказал губернатор.

Глава региона также заверил, что все работы будут выполнены. Он отметил, что что проблема накапливалась годами и решить ее за две недели невозможно, и этого никто не обещал.