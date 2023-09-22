Жители белгородского приграничья боятся отправлять детей в школу из-за звуков взрывов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители поселка Октябрьский Белгородского района переживают за безопасность своих детей и боятся отправлять их в школу из-за постоянных звуков взрывов. Родители обратились с проблемой к главе администрации муниципалитета и попросили перевести школьников на дистанционное обучение.

- В пгт Октябрьский работает школа, слышны взрывы. Можно ли что-то с этим сделать? Может быть, дистанционное обучение ввести? – написал главе района местный житель.

Анна Куташова прокомментировала обращение и ответила, что за безопасностью школьников следят все время. Но если боятся, то можно обратиться к руководству школы и написать заявление и учиться полностью дистанционно.

- Мы в круглосуточном режиме мониторим оперативную обстановку. На сегодняшний день все меры предосторожности и безопасности по образовательным организациям неукоснительно исполняются. Если будет хоть малейшая угроза для жизни детей, мы сразу примем соответствующее решение на заседании оперативного штаба, – сообщила чиновница.