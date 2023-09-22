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НовостиПолитика22 сентября 2023 9:44

Белгородские пограничники посадили квадрокоптер ВСУ в Новой Таволжанке

Беспилотник передали специалистам для детального изучения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Белгородской области.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Белгородской области.

Очередную попытку нарушения воздушного пространства с территории Украины при помощи беспилотного летательного аппарата пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

Так, на днях в ходе несения службы белгородские пограничники на государственной границе в районе села Новая Таволжанка с использованием средств РЭБ посадили беспилотник квадрокоптерного типа. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления, в дальнейшем украинский БПЛА передали компетентным органам для детального изучения.