Уполномоченным по правам человека в Белгородской области станет сотрудница прокуратуры

Очередные кадровые перестановки возможны в Белгородской области. В регионе новым уполномоченным по правам человека станет Жанна Киреева, сообщает «Открытый Белгород». По информации СМИ, назначения еще не было.

Ранее Киреева руководила пресс-службой прокуратуры Белгородской области и занимала должность помощника прокурора региона по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и правовому обеспечению.

Как сообщалось ранее, в Новооскольском городском округе переизбрали главу администрации. Андрей Гриднев продолжит руководить муниципалитетом. На должность его назначили местные депутаты.