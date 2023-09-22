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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:08

ВСУ обстреляли хутор Валковский в Белгородской области

По предварительной информации, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 22 сентября, под обстрел со стороны Украины попал хутор Валковский в Белгородском районе. Предварительно известно, что никто не пострадал. О происшествии сообщи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

- Под обстрел ВСУ попал хутор Валковский Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна в одном частном домовладении, а также повреждена крыша сарая, - сообщил глава региона.

По информации губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы, подворовой обход территории продолжается.