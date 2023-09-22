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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 8:25

В ДТП в Старом Осколе пострадали четыре человека

Среди пострадавших две несовершеннолетние девушки
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 21 сентября, в Старом Осколе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, около 11 часов 25 минут на проспекте Комсомольский, в районе дома №2, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Датсун», при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Логан» под управлением 39-летнего водителя и совершил с ним столкновение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его 35-летний пассажир, а также пассажиры автомобиля «Датсун» - две 16-летние девушки - получили телесные повреждения.