Гладков: «Работы по проекту «Решаем вместе» завершили уже в 10 районах области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал о промежуточных итогах реализации регионального проекта «Решаем вместе». Так, в Белгородской области уже в десяти муниципальных образованиях завершились все запланированные на этот год работы.

По словам главы региона, чаще всего решаются вопросы по тротуарам, уличному освещению и благоустройству. Кроме того, большую долю составляют проекты, связанные со спортивными и детскими площадками. В качестве примера Гладков привел Волоконовский район. Здесь из десяти проектов пять – детские площадки. Все работы на объектах уже выполнены.

- Самая большая [детская площадка] – в микрорайоне Азаровка. Я надеюсь, что дети уже смогли получить огромное море положительных эмоций от игр на этой новой площадке. Буду в районе с рабочей поездкой, тогда обязательно постараюсь заехать, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.