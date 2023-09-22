В Белгородской области осудили двоих нарушителей госграницы. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области вынесены приговоры в отношении двоих нарушителей государственной границы. Шебекинский и Грайворонский районные суды признали виновными граждан России 2000 и 2003 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в мае 2023 года с разницей в десять дней подсудимые в пешем порядке пытались незаконно пересечь государственную границу вне пунктов пропуска. Белгородские пограничники обнаружили и задержали нарушителей. Свою вину злоумышленники признали, в содеянном раскаялись. Приговоры суда вступили в законную силу и уже не могут быть обжалованы.

Руководство Пограничного Управления призывает граждан быть дисциплинированными, соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере охраны государственной границы, нарушение которого ведет к ответственности как административной, так и уголовной.