Белгородские депутаты согласовали первого зама губернатора и трех вице-губернаторов

В Белгороде депутаты областной Думы согласовали кандидатуры на должности первого заместителя губернатор и трех вице-губернаторов. В их числе Дмитрий Гладский, Сергей Довгалюк, Дмитрий Прокопов, Татьяна Киреева. Решение по ним будет принято на очередном заседании облдумы.

На пост первого заместителя Гладкова согласовали кандидатуру Дмитрия Гладского. По вице-губернаторам: предполагается, что Сергей Довгалюк будет курировать сферу ЖКХ. Дмитрий Прокопов займется вопросами безопасности региона, теробороны будет взаимодействием с силовыми структурами. Татьяна Киреева будет совмещать две должности – станет замгубернатора, при этом сохранит пост министра по делам молодежи Белгородской области.