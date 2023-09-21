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НовостиСпорт21 сентября 2023 14:15

Белгородцы завоевали две медали на первенстве России по пулевой стрельбе

Турнир прошел в спорткомплексе «Лисья нора» в селе Игнатово Московской области
Алексей СЕРГУНИН
Готовились спортсмены к выступлению под руководством тренеров Валерия Апанасенко, Олега Колодезного, Сергея Головкова и Ольги Лутай.

Готовились спортсмены к выступлению под руководством тренеров Валерия Апанасенко, Олега Колодезного, Сергея Головкова и Ольги Лутай.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Среди юношей и девушек до 19 лет были разыграны четыре комплекта наград в четырех упражнениях, из них два – олимпийские. По итогам состязаний в упражнении МП-180СС серебряную медаль завоевали белгородцы Александр Ковалев, Егор Смоляков и Сергей Часовский. Помимо этого, белгородская команда винтовочников, в которую вошли Никита Стрелков, Сергей Новоселов и Денис Николаенко, в упражнении МВ-180 заняла третье место.

Готовились спортсмены к выступлению под руководством тренеров Валерия Апанасенко, Олега Колодезного, Сергея Головкова и Ольги Лутай.