В Новооскольском горокруге Белгородской области переизбрали главу

Андрей Гриднев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 21 сентября, на первом заседании Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва Андрей Гриднев назначен на должность главы администрации округа на новый срок полномочий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Процедура назначения проходила через конкурс стратегий, в нем участвовали три кандидата. Советом депутатов единогласно был выбран проект развития Новооскольского городского округа, представленный действующим главой.

СПРАВКА «КП»

Андрей Гриднев родился 1 мая 1977 года. Имеет высшее образование в сфере сельского хозяйства, кандидат технических наук. Работал в областном департаменте агропромышленного комплекса, возглавлял комитет по развитию АПК Белгородского района. С 2015 года – глава администрации Новооскольского городского округа.