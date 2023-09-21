В Белгородской области в столкновении трех машин пострадал мужчина

По предварительным данным, вчера, 20 сентября, около 17:30 57-летний водитель, управляя «ВАЗом 11113», на автодороге «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки» выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

На 61-м километре дороги он столкнулся с «ВАЗом 211440» под управлением 39-летнего водителя, который от столкновения выехал на полосу встречного движения и врезался в «Вольво» в составе с полуприцепа под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП водитель «ВАЗа 11113» пострадал.