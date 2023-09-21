Раненного в результате обстрела белгородца успешно прооперировали

Сегодня, 21 сентября, раненному в Макcимовке мужчине успешно провели операцию по удалению осколков. О состоянии пациента рассказал главный врач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко. После обстрела села мужчину оперативно доставили в медучреждение, где и провели операцию.

- Все осколки удалены, пациент находится в сознании. Медики оценивают состояние его здоровья как средняя степень тяжести с положительной динамикой. Ему предстоит лечение в стационаре в течение нескольких недель.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 20 сентября, при повторном обстреле белгородской Максимовки со стороны ВСУ погиб мирный житель.