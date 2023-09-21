Под Белгородом нашли афериста, обманувшего виртуальную подругу на 48 тысяч рублей

В настоящее время мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району раскрыли совершенное год назад мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В совершении преступления подозревается 25-летний житель Старого Оскола. В настоящее время мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление.

По предварительным данным, в 2022-м году он познакомился на одном из сайтов с 39-летней жительницей Белгородского района. Злоумышленник рассказал женщине, что может помочь ей сэкономить на покупке бытовой техники, частично оплатив товар имеющимися бонусами. Белгородка согласилась на заманчивое предложение и перечислила мужчине 70 процентов стоимости грильницы, о которой давно мечтала. После получения 48 тысяч рублей фигурант перестал выходить на связь. В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.