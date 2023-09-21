В Белгороде стартуют дни защиты от экологической опасности

Стартует акция 30 сентября с общегородского субботника. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Планируется привести в порядок и озеленить дворы, лесные массивы, скверы, парки, кладбища, посадки, водоохранные зоны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Стартует акция 30 сентября с общегородского субботника. Участие в нем примут коллективы городских предприятий и учреждений, молодежные экологические отряды, члены общественных организаций, ТОСы, а также все желающие белгородцы.

Кроме этого, запланированы акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и «Сохраним лес». 21 октября пройдет традиционная выставка-раздача собак из пансионата временного содержания безнадзорных животных в рамках акции «Пойдем домой!». Все мероприятия представлены в распоряжении администрации города № 2737.