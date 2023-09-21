Под Белгородом полицейские изъяли более 700 граммов марихуаны

Подозреваемый сбыл 12 свертков с 11 граммами марихуаны 25-летнему жителю Белгорода. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району во взаимодействии с коллегами из Госавтоинспекции задержали 21-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В багажнике его машины стражи порядка обнаружили и изъяли более 700 граммов марихуаны. По предварительным данным, наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта. Выяснилось, что мужчина сбыл 12 свертков с 11 граммами марихуаны 25-летнему жителю Белгорода. Покупатель в свою очередь успел перепродать часть наркотического средства. Однако его криминальному дебюту помещали оперативники. Его также задержали с поличным, а запрещенное вещество изъяли. Мужчинам грозят длительные тюремные сроки – до 15 лет лишения свободы.