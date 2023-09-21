В Старом Осколе Белгородской области завершен капремонт трех многоквартирников

Выполненные мероприятия позволили улучшить жилищные условия 500 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во всех зданиях обновили внутренние коммуникации – системы электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Также в доме № 2 в микрорайоне Весенний 1977 года постройки заменили сети горячего водоснабжения. Выполненные мероприятия позволили улучшить жилищные условия 500 человек.

Качество проведенного капремонта собственники квартир смогут оценить на общественных обсуждениях, инициированных губернатором Белгородской области в 2022 году. При наличии замечаний подрядная организация должна будет их устранить в установленные протоколом сроки.