В Белгородской области открылась вторая смена Центра военно-спортивной подготовки

Вторая смена продлится до конца октября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сформированы два отряда. Это студенты Валуйского колледжа и Валуйского индустриального техникума. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. На протяжении всего тренингового периода ребят будут обучать опытные инструктора.

Вторая смена продлится до конца октября. За это время участники не только получат новые знания, но и обретут новых друзей. Здесь ребята освоят навыки и знания в области огневой, строевой, тактической, инженерной и специально-физической подготовки, изучат БПЛА, приборы связи.

- Давно увлекаюсь военным делом, сейчас появилось свободное время, решил пойти попробовать. Здесь обучают военной дисциплине, это своеобразная подготовка к взрослой жизни и службе в армии. Надеюсь, к завершению смены у моих подопечных уже четко сформируется понятие о патриотизме, – рассказал командир первого взвода второго потока Центра Кирилл Сиренко.