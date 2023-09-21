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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:52

В Белгородской области открылась вторая смена Центра военно-спортивной подготовки

50 человек начали тренировки на базе Валуйского индустриального техникума
Алексей СЕРГУНИН
Вторая смена продлится до конца октября.

Вторая смена продлится до конца октября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сформированы два отряда. Это студенты Валуйского колледжа и Валуйского индустриального техникума. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. На протяжении всего тренингового периода ребят будут обучать опытные инструктора.

Вторая смена продлится до конца октября. За это время участники не только получат новые знания, но и обретут новых друзей. Здесь ребята освоят навыки и знания в области огневой, строевой, тактической, инженерной и специально-физической подготовки, изучат БПЛА, приборы связи.

- Давно увлекаюсь военным делом, сейчас появилось свободное время, решил пойти попробовать. Здесь обучают военной дисциплине, это своеобразная подготовка к взрослой жизни и службе в армии. Надеюсь, к завершению смены у моих подопечных уже четко сформируется понятие о патриотизме, – рассказал командир первого взвода второго потока Центра Кирилл Сиренко.