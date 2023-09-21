Выставка «Трогательная история» откроется в Белгороде

Выставка будет проходить в Белгородском государственном историко-краеведческом музее с 22 сентября по 12 декабря 2023 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Людям с ограниченными возможностями также будет интересно узнать об особенностях производства керамических изделий салтово-маяцкой культуры, о значении клейм на глиняных сосудах, а также об истории Борисовской фабрики художественной керамики, определить характерные черты борисовской посуды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Для посетителей будут представлены экспонаты для тактильного ознакомления и предметы, выполненные в технике рельефной графики. Выставка будет проходить в Белгородском государственном историко-краеведческом музее с 22 сентября по 12 декабря 2023 года.