Белгородский губернатор Гладков посетил Вейделевский район с рабочей поездкой

В парке «Дендрарий» работает фудкорт, специализирующийся на приготовлении мяса и рыбы способом горячего копчения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Вейделевке глава региона вручил ключи от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья. Новоселье справят 40 семей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Всего в 2023 году планируется переселить из аварийного жилищного фонда почти две тысячи человек.

Также в Вейделевке губернатор познакомился с одним из участников программы социального контракта. Евгений Щербань открыл в парке «Дендрарий» фудкорт, специализирующийся на приготовлении мяса и рыбы способом горячего копчения. На выделенные в январе 350 тысяч рублей были приобретены смокер-гриль, индукционная плита, электромясорубка и другой кухонный инвентарь. В планах у предпринимателя - расширить дело, а также приобрести фудтрак для участия в гастрономических мероприятиях.

В селе Большие Липяги Вейделевского района глава региона проверил ход строительства дома для многодетной семьи. Дом площадью 144 кв.м. должны построить до конца этого года. Сейчас на объекте закрыт тепловой контур, ведутся внутренние и отделочные работы.

В Должанском сельском поселении губернатор Белгородской области проверил ход сева озимой пшеницы и уборку сахарной свеклы. Уборочная площадь озимой пшеницы в 2023 году составляет здесь 1423 га. Средняя урожайность — 60,9 ц/га при среднерайонной порядка 51,9 ц/га. Площадь уборки сахарной свеклы всего 68 га, но планируемая урожайность прогнозируется на уровне 550ц/га.